En av de mest ikoniske filmscenene gjennom tidene blir omgjort til et Lego-sett

En av de mest ikoniske og velkjente filmscenene gjennom tidene blir omgjort til et Lego-sett. Steven Speilbergs berømte Jaws blir omgjort til et samlersett som skildrer det berømte øyeblikket da den ville haien angriper båten med skuespillerne, noe som får Robert Shaws Quint til å lire av seg det berømte "you're going to need a bigger boat..." replikk.

Settet har ennå ikke blitt offisielt avslørt, men vi kan se en god titt på det uansett takket være noen få lekkede bilder rapportert av The Daily Jaws. Settet vil være rundt 23 tommer i lengde, 14 tommer i høyden, og vil ikke bare inneholde en Bruce haimodell, men en skifer med minifigurer (Chief Brody, Quint og Matt Hooper) som har til oppgave å ta ned den enorme sjødyret.

Det ryktes at settet selges for $ 159.99 og vil bli utgitt 1. august, men Lego har ennå ikke offisielt bekreftet denne informasjonen.

