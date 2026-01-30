"En av de mest krevende kampene jeg har spilt": Carlos Alcaraz vinner episk 5:30 timer langt oppgjør mot Zverev

HQ

Carlos Alcaraz har nådd Australian Open-finalen for første gang etter et episk oppgjør mot Alexander Zverev som varte i 5 timer og 27 minutter, den lengste semifinalen i Australian Opens historie. Alcaraz tok initiativet og vant de to første settene, men Zverev kom tilbake og vant de to andre, alle i tiebreak.

Og da Zverev bare var ett game unna seieren, konverterte Alcaraz to bruddballer på rad og vant det siste settet, og falt til bakken etter den utrolige 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5-kampen.

"Fysisk var det en av de mest krevende kampene jeg har spilt i min korte karriere", sa han, og forklarte at han aldri tenkte på å gi seg i kampen, selv ikke da det så ut til å gå mot ham. "Jeg sier alltid at du må tro på deg selv, uansett om du sliter eller hva du har vært gjennom. Uansett hva som skjer, må du ha troen på deg selv hele tiden.

"Jeg har vært i slike situasjoner, og jeg visste hva jeg måtte gjøre. Jeg måtte legge hjertet mitt i kampen. Jeg synes jeg gjorde det, og jeg kjempet til siste ball. Jeg visste at jeg kom til å få mine sjanser. Jeg er ekstremt stolt av meg selv med måten jeg kjempet på og kom tilbake i det femte settet, sa verdenseneren, som takket være denne seieren vil klatre enda høyere på ATP-rankingen, ettersom han ble slått ut av Djokovic i kvartfinalen i fjor av Djokovic.

Alcaraz: en nesten perfekt statistikk i femsettskamper

En utrolig statistikk er at Alcaraz har vunnet 15 av alle de 16 femsettskampene han har spilt (inkludert den minneverdige Roland Garros-finalen med Sinner i fjor). Det er 12 seire i femsettskamper på rad, og hans eneste nederlag i en femsettskamp var mot Matteo Berrettini i tredje runde av Australian Open 2022, da han var 18 år gammel.

Hvis Alcaraz vinner finalen neste søndag, blir han den yngste spilleren noensinne til å fullføre karrierens Gran Slam. Han er allerede den yngste noensinne til å nå alle Grand Slam-finalene (han har allerede seks titler, to hver i US Open, Wimbledon og Roland Garros).