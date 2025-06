En av fem velger PS Plus Premium - og det vokser fortsatt

HQ

Som en del av Sonys nylige presentasjon av sine forretningssegmenter, delte Playstation-sjef Hideki Nishino (som etterfulgte Jim Ryan) tall om fordelingen innenfor Playstation Plus-abonnementstjenesten. Ifølge dataene har 22% - eller omtrent en av fem abonnenter - valgt det høyeste og dyreste nivået, Premium. Det er en økning fra 17 % i 2022. Dette til tross for at tjenesten har hatt en prisøkning siden den gang, noe Sony begrunner med utvidet innhold og en ustabil global økonomi gjennom årene.

PS Plus Extra står i mellomtiden for 16% av abonnementene, mens de resterende 62% har valgt inngangsnivået Essential, som gir tilgang til online spill, skylagring og de månedlige spilltilleggene.

Hideki Nishino antydet også at Playstation Plus-priser kan bli justert i fremtiden :

"PS Plus-tjenesten gir stor verdi for spillerne våre, og vi vil fortsette å legge til mer verdi og justere prisstrategien vår på en dynamisk måte for å maksimere lønnsomheten."

Abonnerer du på Playstation Plus, og synes du prisene på de ulike nivåene er rimelige med tanke på innholdet?