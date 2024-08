En av MMORPG-scenens giganter kommer endelig til konsollene

KingIsle Entertainment har i dag kunngjort at deres klassiske og høyt elskede MMORPG Wizard101 kommer til å få en port til konsoller, og dermed blir mange fans bønnhørt.

Konsollene som skal være vertskap for den legendariske tittelen inkluderer Nintendo Switch, PS4, og Xbox One, så derfor vil det være spillbart på PS5 and Xbox Series X/S på grunn av deres bakoverkompatibilitet.

Spillet foregår i den fantastiske verdenen Spiral, Wizard101 har vært ute siden 2008, og har jevnlig mottatt tre årlige oppdateringer siden den gang, med KingIsle viser ingen tegn til å stoppe støtten til tittelen.

Vi har ingen bekreftet utgivelsesdato for porten ennå, men den skal visstnok komme "snart", og vil ha en dedikert konsollportserver som muliggjør krysspilling mellom PlayStation, Xbox, og Nintendo konsoller.

Hvis du har lyst til å prøve det, eller vende tilbake til spillets magiske land, bør du gjøre det, for akkurat som PC-versjonen vil portene være helt gratis å spille (takk, GameRant).