En av Saltburns stjerner skal være med i Peaky Blinders-universet

En av stjernene i 2023s gjennombruddsfilm Saltburn er bekreftet å bli med i rollebesetningen til Netflix kommende Peaky Blinders film, og det er - selvfølgelig - Barry Keoghan.

HQ

Serien er skrevet av serieskaperen Steven Knight og regissert av Tom Harper, Keoghan, og sammen med Cillian Murphy (som gjentar sin rolle som Tommy Shelby) og Rebecca Ferguson i filmen, som kommer til å bli nok en stor prestasjon for den raskt stigende stjernen.

Bare i nyere tid, inkludert den nevnte Saltburn, Keoghan, har han opptrådt som The Joker i The Batman (2022), som Druig i Marvel's Eternals (2021) og som den uforglemmelige Dominic i The Banshees of Inisherin (2022).

Et offisielt synopsis er foreløpig ukjent, men det ryktes at produksjonen av filmen skal starte før året er omme. Følg med på Gamereactor for siste nytt (takk, Empire).