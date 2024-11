En banan teipet fast til en vegg selges for 6,2 millioner dollar i New York City

HQ

Hvis du er en av dem som irriterer deg over konseptet minimalistisk moderne kunst, eller bare moderne kunst generelt, bør du nok se bort nå. Maurizio Cattelans verk, som er en banan teipet fast til en vegg, har nettopp blitt solgt for 6,2 millioner dollar, fire ganger høyere enn estimatene på Sotheby's i New York City.

Verket, som heter Comedian, ble først avduket i 2019, og skapte mange debatter om dets betydning. Den samme frukten har ikke vært plassert på veggen hele tiden, og når verket reiser, er det spesielle instruksjoner om hvordan bananen skal byttes ut.

Justin Sun, en kinesisk kryptovaluta-gründer, kjøpte verket og sier at han planlegger å spise bananen som "en del av denne unike kunstneriske opplevelsen". Bananen har blitt spist to ganger før, og verket har også blitt solgt før, noe som reiser spørsmålet om hvem som fortsetter å kjøpe disse teipede bananene.

