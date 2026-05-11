En Bane & Deathstroke-film er på vei til det nye DCU

Deathstroke og Bane-kryssfilmen ble annonsert tilbake i 2024, da James Gunn og Peter Safran finpusset ideene for deres nye DCU, men har siden blitt feid under teppet. Nå antas det at de neste skrittene mot filmens utvikling blir tatt, ettersom en regissør ser ut til å bli låst inn.

Deadline har hørt at Greg Mottola blir sett på som regissør. Mottola er kanskje allerede kjent med fans av DCU, ettersom han sto bak noen episoder av Peacemaker. Det er ennå ikke levert noe manus til Bane & Deathstroke-filmen, men det var et tilbake i 2024, skrevet av Moon Knight-forfatteren Matthew Orton. Det antas at Orton vil komme tilbake for å skrive et nytt manus hvis Mottola blir valgt som regissør.

Bane og Deathstroke har ikke interagert i kanoniske tegneserier før. Selv om de har hatt korte opptredener sammen i DC vs. Vampires og DCeased, ville dette være en ganske ny opplevelse hvis filmen ender opp med å komme til skjermene våre. Det ville også være første gang på mange år at enten Bane eller Deathstroke hadde fått en filmisk gjenskapelse.