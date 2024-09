En Bane og Deathstroke-film er i produksjon for det nye DC-universet

HQ

Det er stille før stormen akkurat nå for DC-fans. Neste år starter James Gunn og Peter Saffrans nye univers for fullt med filmen Superman, og året etter det kommer Supergirl: Woman of Tomorrow. I tillegg jobbes det også med Swamp Thing og The Authority, samt en Batman-film (basert på The Brave and the Bold, som ikke er den samme Batman som i Matt Reeves' The Batman-filmene).

Som om ikke det var nok, venter vi også på sesong to av Peacemaker, en Amanda Waller-serie, en Booster Gold-serie, en Green Lantern-serie kalt Lanterns og Paradise Lost-serien - i tillegg til en del animasjon som anses å være kanon. Mye, som sagt - men det kommer mer.

Nå melder The Hollywood Reporter at DC også jobber med en live-action-film med superskurkene Bane og Deathstroke, som er to av Batmans mest populære fiender. Matthew Orton (Captain America: Brave New World) skriver manuset, men regissør er ennå ikke bestemt.

Det er uklart hvem disse to fiendene skal kjempe mot, men det burde logisk sett være Batman - selv om man kan spørre seg hvorfor det ikke beskrives som en Batman-film i stedet, og den nevnte The Brave and the Bold har ikke engang startet innspillingen ennå, ville DC/Warner virkelig starte arbeidet med en annen film før det? Kanskje de vil slåss mot noen andre, eller kanskje til og med mot hverandre?

Det er heller ikke klart hvem som skal spille Bane og Deathstroke, men Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) har lenge sagt at han ønsker å jobbe med James Gunn på en DC-film, og har vært spesielt ivrig på Bane. Nylig sa Bautista imidlertid at han ikke lenger tror han er den rette personen for Bane, noe vi rapporterte om.

Så... når det er sagt, har du forslag til skuespillere som ville passet godt som henholdsvis Bane og Deathstroke? La oss høre i kommentarfeltet.

Bane // DC Comics