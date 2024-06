En båtlast av Steamworld Heist II-gameplay ble nettopp vist frem

HQ

Thunderful har jevnt og trutt vist frem mer og mer av sitt kommende Steamworld Heist II i løpet av de siste månedene, og den innsatsen fortsetter i dag. En massiv utvidet gameplay-trailer har nettopp blitt publisert, noe som gir oss en veldig dyp og detaljert titt på hva denne eventyroppfølgeren vil tilby.

Når det gjelder hva Steamworld Heist II vil handle om, dreier spillet seg om Captain Leeway som må reise rundt Great Sea for å finne ut hvorfor vannet plutselig har blitt dødelig og etsende for Steambots. Ideen er å seile rundt i verden og finne nytt utstyr og utstyr som kan brukes til å forbedre og tilpasse mannskapet ditt for å hjelpe deg med å overvinne utfordringene som finnes på de åpne bølgene.

Alt dette er på toppen av den typiske og karakteristiske Steamworld-estetikken og sjarmen som vi har blitt kjent med og elsker, og du kan se alt dette i praksis og handling i den nye og lange spillvideoen nedenfor.