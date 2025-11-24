En Blue Prince oppfølger kan likevel bli en realitet, selv om det ikke blir en direkte oppfølger

HQ

Blue Prince er allerede et av årets mest kritikerroste indiespill, men det står nå foran en pågående prisutdelingssesong der det kan få en håndfull trofeer i en rekke kategorier og show. Med en slik optikk på spillet, lurer du kanskje på om Blue Prince er en en-og-ferdig tittel, eller om det vil komme en oppfølger av noe slag.

I en samtale med Polygon bemerket skaperen Tonda Ros at han ennå ikke har utelukket en Blue Prince oppfølger, selv om han bekrefter at det ikke vil være en direkte oppfølger.

Han uttrykte at "det vil ikke være en direkte oppfølger til Blue Prince. Det kan være et spill som er satt i det universet, men jeg kan ikke engang si at det sannsynligvis vil være i samme sjanger." Dette før han legger til at hvis han skulle lage et, "ville det ta like mange risikoer som Blue Prince tok."

Så det finnes håp... Det som det ikke ser ut til å være noe håp om, er en bredere lokalisering av spillet, ettersom Ros bemerker at det er en enorm oppgave som vil ta år eller kanskje til og med like lang tid som det tok for ham å lage Blue Prince i utgangspunktet. Ros sa: "Det er en vanskelig avgjørelse å la Blue Prince bli oppdaget av flere, men potensielt risikere å brenne ut og/eller gi opp å lage et helt annet spill," før han sidestilte det med "å lage et spill nummer to" - eller med andre ord, i bunn og grunn lage Blue Prince 2."

Ønsker du deg en Blue Prince oppfølger, og vil du i så fall at den skal utforske en ny sjanger og historie?