En Bluey-film kommer på kino i 2027

Disney har kunngjort at programmet for 2027 vil bli enda mer fristende, spesielt for det yngre publikummet. Produksjonsgiganten har avslørt planer om å lage en langfilm på Bluey, en film som får kinopremiere så snart som 6. august 2027.

Filmen vil bli laget i samarbeid mellom Walt Disney Studios, BBC Studios og Ludo Studios, og når det gjelder filmskaperne bak, kan vi forvente at Bluey -skaperen Joe Brumm vil skrive og regissere filmen, med serieveteranen Richard Jeffrey også tilknyttet som medregissør. Happy Feet og Amber Naismith fra The Lego Movie vil også produsere, sammen med Brumm, Justine Flynn for BBC Studios, og Charlie Aspinwall og Daley Pearson fra Ludo, alle som utøvende produsenter. Disney Live Action og 20th Century Studios president David Greenbaum vil føre tilsyn med filmen for Disney.

Ser vi på rollebesetningen, kan vi forvente at Melanie Zanetti og David McCormack kommer tilbake som Mum og Dad, og ytterligere informasjon er fortsatt uviss.

Kommer du til å se Bluey på kino sommeren 2027?