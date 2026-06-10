En brann kostet 168 mennesker livet; Hongkong reiser tiltale mot 7 personer og 2 selskaper

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Myndighetene i Hongkong har siktet syv personer og to selskaper for lovbrudd, blant annet uaktsomt drap og konspirasjon, i forbindelse med byens dødeligste brann på flere tiår i november i fjor, ifølge NBC News.

Brannen ødela syv leilighetsbygg og drepte 168 mennesker 26. november 2025. Myndighetene opplyste at politiet og den uavhengige kommisjonen mot korrupsjon siktet de mistenkte for 25 forhold. Hvitvasking, forsøk på å forhindre rettferdighetens gang og skatteunndragelse var også blant anklagene.

De syv personene spilte ulike roller i det store renoveringsprosjektet Wang Fuk Court. De to selskapene som er siktet, er prosjektkonsulentfirmaet og hovedentreprenøren som var involvert i prosjektet.

I mars 2026 opplyste politiet at de hadde arrestert 38 personer på grunn av anklager knyttet til komplekset, blant annet uaktsomt drap og svindel. Ni er siktet. Antikorrupsjonsbyrået opplyste samme måned at de også hadde arrestert 23 personer mistenkt for lovbrudd som bestikkelse og svindel.

En advokat som representerer et uavhengig utvalg som gjennomfører en pågående granskning av brannårsaken, Victor Dawes, har tidligere uttalt at nesten alle brannsikkerhetssystemene sviktet på branndagen på grunn av menneskelige feil.