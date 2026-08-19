En brann på et hotell i Kolkata har kostet ni mennesker livet, blant dem et barn

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En brann som brøt ut tidlig om morgenen på et hotell i Kolkata har kostet ni mennesker livet, blant dem et lite barn. Hendelsen fant sted tidlig om morgenen, lokal tid, og selv om årsakene ennå ikke er fullstendig fastslått, kan brannen ha vært forårsaket av en elektrisk feil.

Et halvt dusin skadde ble også behandlet, og de resterende 30 gjestene som bodde på hotellet ble evakuert. Myndighetene fikk brannen under kontroll på under en time.

Ifølge det lokale nyhetsbyrået ANI (via Reuters) tilbyr hotellet rimelig overnatting i et av Kolkatas travleste og mest livlige områder. Selv om endelige tall ennå ikke foreligger, opplyser politiet at de ni omkomne er bangladeshiske statsborgere.