En britisk gjennomgang krever forbud mot pornografi som viser kvelning

En fersk regjeringsgjennomgang ledet av den konservative kollegaen Gabby Bertin har tatt til orde for et forbud mot pornografi som avbilder kvelning, sammen med andre typer "lovlig, men skadelig" seksuelt materiale (via The Guardian).

Dette inkluderer voldelig, nedverdigende og kvinnefiendtlig innhold. Bertins uavhengige rapport, som ble bestilt av tidligere statsminister Rishi Sunak i 2023, fremhever den økende normaliseringen av kvelning under sex, en trend som særlig gjelder unge kvinner.

Gjennomgangen understreker at det er et presserende behov for strengere reguleringer på nettbaserte plattformer, med tanke på den stadig mer utbredte og skadelige virkningen av slikt innhold. Ifølge Bertin har pornografi alltid eksistert, men utbredelsen på nettet har dramatisk endret rekkevidden og virkningen, særlig på barn og samfunnet som helhet.

Rapporten anbefaler også at visse typer pornografisk innhold, som for eksempel incest, gjøres ulovlig, og at det innføres nye tiltak for å beskytte ofre for misbruk av intime bilder. Regjeringen har svart med å love å stramme inn loven og hindre spredning av skadelig materiale. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.