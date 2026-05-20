En Broken Sword-film er offisielt i arbeid, med live-action Beauty and the Beast forfatter tilknyttet

Endelig skjer det, Broken Sword-fans. Den ikoniske og elskede videospillserien som har vært gjenstand for noen forskjellige nyinnspillinger i det siste, skal konverteres og tilpasses til et nytt underholdningsmedium, ettersom en film basert på spillene offisielt har blitt kunngjort.

Broken Sword-filmen, som først ble rapportert av Variety og deretter bekreftet av utvikleren Revolution Software, skal skapes av Revolution og Story Kitchen, som er kjent for å gi grønt lys til videospillfilmatiseringer (og deretter se en håndfull av dem over streken ...). Prosjektet skal også skrives av Evan Spiliotopoulos, kjent for å ha skrevet manuset til live-action-filmen Skjønnheten og udyret og også Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (eller Dead Men Tell No Tales, avhengig av hvor du bor).

Revolution forteller om prosjektet: "Vi er offisielt i samtaler med Story Kitchen og Evan Spiliotopoulos om å gjøre vår lange drøm om en Broken Sword-film til virkelighet! Vi håper dere forstår at vi ikke kan gå i detalj om noe av dette ennå".

