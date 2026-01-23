En bulgarsk sprinter avga en positiv dopingprøve

HQ

Den bulgarske sprinteren Ivet Lalova-Collion deltok i OL i Rio de Janeiro i 2016, og nå er prøven hennes analysert på nytt. Denne gangen ble det funnet spor av ostarin. Ostarin øker blant annet muskelveksten. Rapporteringen ble gjort av International Testing Agency (ITA) og levert av finske YLE.

I de olympiske leker i Rio de Janeiro ble Ivet Lalova-Collion nummer 8 på 200 meter løp. Hun deltok ikke på 100 meter. Hun er i dag 41 år gammel.

ITA fortalte også at 6 andre utøvere avga en positiv dopingprøve under OL i Rio de Janeiro i 2016: De egyptiske vektløfterne Esraa El-Sayed og Ahmed Saad, den brasilianske judokaen Rafael Buzacarini, den hviterussiske bryteren Soslan Daurov, den litauiske vektløfteren Aurimas Didzbalis og den usbekiske vektløfteren Ivan Efremov.