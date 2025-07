En Candy Crush-kokebok er på vei

HQ

Kokebøker basert på populære videospill er slett ikke en sjeldenhet, ettersom det finnes et mangfold av alternativer i naturen, basert på Minecraft, The Elder Scrolls, The Legend of Zelda, Sea of Thieves, God of War, og så mye mer. Snart kommer også King på banen med en Candy Crush kokebok.

Ja, som du kunne forvente, vil denne boken være full av oppskrifter på søte godbiter, og den lanseres også akkurat i tide til Halloween. Den heter Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book, og den kommer 7. oktober med over 50 oppskrifter å mestre.

I henhold til beskrivelsen får vi beskjed om å forvente: "Det er på tide å knuse det på kjøkkenet med deilige desserter og søte godbiter inspirert av det ikoniske spillet, Candy Crush Saga. Med smakfulle oppskrifter og morsomme fakta bringer dette vakkert fotograferte kulinariske eventyret smakene fra Candy Kingdom rett til bordet ditt. Trinn-for-trinn-instruksjoner for selv de mest intrikate søtsakene gjør denne boken til en perfekt match for kokker på alle nivåer. Nyt en verden av godterier for hele familien med Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book."

Boken vil bli solgt for $ 27,99, med europeiske og britiske priser som ennå ikke er bekreftet. Du kan imidlertid allerede nå sikre deg et eksemplar på Amazon, for å sikre deg en av de 144 sider lange bøkene til kokebokhyllen din.

