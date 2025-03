En Cheeto som ser ut som en Charizard ble nettopp solgt for nesten 90 000 dollar på auksjon Folk er villige til å betale hva som helst for en sjelden Charizard nå for tiden.

HQ En Cheeto som ser ut som Pokémon Charizard har blitt solgt for nesten 90 000 dollar på auksjon. Den spesielle snacksen ble funnet av et sportsmemorabilia-firma, som først la ut det spiselige samleobjektet på auksjon i februar, hvor budgivningen startet på 250 dollar. Siden den gang har budet steget og steget, og har nå endelig blitt solgt til en ukjent kjøper for 87 840 dollar, noe som bekreftes av auksjonshuset Goldin på Instagram. Når du ser på den oransje snacksen, kan du se en likhet mellom den og Pokémon, men du kan også bare beskrive den som en drageformet Cheeto. Det blir interessant å se hva som skjer med den såkalte Cheetozard. Den kan selvfølgelig spises, men den har tilsynelatende blitt bevart siden 2018-2022, så det er ikke sannsynlig at den smaker særlig godt. Det beste alternativet er nok at den blir liggende i en glassmonter et sted, sammen med sin anonyme kjøper.