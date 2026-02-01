En Chia Pet -film eller -serie er under arbeid

Etter Barbie ser det ut til at stort sett alt som har like store doser nostalgi og familievennlig appell, er fritt vilt. Monopol får en film, Barney the Dinosaur får en film, og nå kommer Chia Pets på listen, ettersom medierettighetene til Chia Pet -merket er kjøpt opp av Rakia Media og deres film- og TV-produksjonsbanner Crystal City Entertainment.

HQ

Rakia er representert av forfatter og produsent Adam Jay Epstein og produsentene Ari Daniel Pinchot og Jonathan Rubenstein, som planlegger å lage "en animert spillefilm eller animert serie," med Chia Pet rettigheter. "Rakia Media og Crystal City-teamet utforsker aktivt strategiske partnerskap og samarbeidspartnere for å fullt ut realisere det kommersielle og historiefortellende potensialet i Chia Pet -franchisen," heter det i en pressemelding (via Variety).

Chia Pet har eksistert siden 1977. Det er først og fremst et amerikansk merke som består av terrakottafigurer med chiafrø inni. Figurene er ofte formet som dyr eller vesener, og etter hvert som chiaen vokser, utgjør den pelsen til vesenet. Vi er ikke sikre på hvordan du skal gjøre det om til en spillefilm, men vi har jo ikke kjøpt rettighetene.