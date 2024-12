En Clayface -film er under arbeid hos DC

Mens Sonys spin-off-univers om Spider-Man-skurken nærmer seg slutten, ser det ut til at DC forbereder seg på flere spin-off-verk om Batman-skurken. Vi har allerede sett The Penguin gå på lufta og gjøre det bra på HBO Max, og nå er det Clayface sin tur til å få sitt eget prosjekt.

Dette betyr sannsynligvis ingen Clayface i The Batman Part II, men ifølge Variety har filmen allerede fått grønt lys, med Matt Reeves som produsent, så du vil sannsynligvis fortsatt ha det Battinson-skjæret på prosjektet.

Mike Flanagan, kjent fra Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher, Hush og Midnight Mass, skal regissere prosjektet, noe som betyr at vi kan få se en skumlere versjon av Clayface enn det vi kanskje er vant til.

Filminnspillingen på prosjektet forventes å begynne tidlig neste år, noe som kan virke raskt, men Flanagan twitret først om dette prosjektet i 2021, og ønsket å gjøre det, så det er tydelig at han har hatt historien i hodet en god stund.