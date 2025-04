En Cobra Kai -stjerne har bestemt seg for å slutte som skuespiller, og avslutter dermed en 20 år lang karriere

HQ

Nå som Cobra Kai er ferdig og avsluttet på Netflix, har det blitt bekreftet at en av skuespillerne har bestemt seg for å slutte som skuespiller og avslutte en karriere som har strukket seg over mer enn 20 år. Courtney Henggeler har bekreftet i et blogginnlegg at hun er ferdig med å spille, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke bør forvente å se Amanda LaRusso på skjermen i fremtidige prosjekter.

"Etter å ha kjempet den gode kampen i skuespillerbransjen i mer enn 20 år, la jeg hanskene på hylla på fredag.

"Jeg ringte agentene mine og fortalte dem at jeg gir meg. Jeg ville ikke lenger være et tannhjul i maskineriet.

"Da jeg ble spurt om hva jeg ville gjøre, svarte jeg ganske enkelt: "Jeg vil være maskinen"."

Det som er uklart, er om Henggelers siste opptreden blir i filmen Karate Kid: Legends, som har premiere i mai, ettersom hennes ektemann på skjermen, den opprinnelige Karate Kid Daniel LaRusso (Ralph Macchio), vil ha en viktig rolle i filmen. Foreløpig er det ikke noe som tyder på at Amanda LaRusso kommer til å være med i filmen, selv om det bare er i en kort periode.