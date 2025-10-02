En crossover mellom Talamasca og Mayfair Witches? "Det er potensial, men mer hvis det er en mulighet enn en forpliktelse"

AMC hadde en stor tilstedeværelse på San Diego Comic-Con Málaga i helgen, og i tillegg til å diskutere både The Walking Dead: Daryl Dixon sesong 3 og til og med Norman Reedus' arbeid med Hideo Kojima, fikk vi en prat med både showrunneren og hovedrolleinnehaveren fra den kommende Anne Rice's Talamasca: The Secret Order, som vises senere denne måneden på AMC+.

I intervjuet nedenfor, som du kan se med undertekster på ditt lokale språk, fikk vi vite mer om Nicholas Dentons Guy Anatole, men med tanke på Anne Rice Immortal Universe, kan vi forvente en crossover mellom den nylig fornyede The Mayfair Witches og den nye serien?

"Ja. Da vi gikk inn i det, ville vi at det skulle se ut som om vi alle befinner oss på den samme relative samtidige tidslinjen", innrømmer regissør og utøvende produsent John Lee Hancock i Gamereactor-intervjuet. "Vi eksisterer alle i det samme universet. Så det som skjer der borte, har innvirkning her borte".

"Og jeg snakker mye med Rolin (Jones) og Esta (Spalding), showrunnerne for de to seriene, Mark Lafferty og jeg gjør det, og vi holder hverandre alltid oppdatert på hva vi gjør, slik at vi ikke blir overrumplet av noe her som skjer i en av de andre verdenene. Det er crossover-potensial", bekrefter han i videoen, før han avslutter :

"Men jeg har alltid sett på det som en mulighet snarere enn en forpliktelse. Og så når vi i serien vår har (Daniel) Malloy fra Interview (with the Vampire) og Raglan James fra Interview. Ikke fordi vi tenkte 'åh, det ville være en flott mulighet til å krysspollinere', men mer fordi de virkelig passet inn i handlingen vi fortalte. Vi ville vært i ekstase over å ha noen fra Mayfair Witches med den samme regelen om at det fungerer for dem, og det fungerer for oss".

