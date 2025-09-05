En CRS R34 GTR fra Nismo Omori er solgt på auksjon for 760 000 dollar

HQ

Nissan har lansert det utrolig eksklusive CRS-programmet gjennom Nismos Omori-fabrikk, som innebærer å bygge om den verste Spec-V-modellen av den gamle Nissan Skyline GTR (R34) og ta en enorm sum for hvert eksemplar. Prisen starter på 500 000 dollar, og hvis du vil ha Z-tune-detaljer eller Nur-deler, koster det litt over en million dollar. Ventetiden er også nesten to år akkurat nå, noe som betyr at de ferdige bilene er verdt mye penger for de utålmodige. Hagerty og tidligere Speed Hunters-profil Larry Chen deltok nylig på en auksjon der en CRS gikk for 760 000 dollar, der hans venn fra Top Rank prøvde å klype den for i underkant av 600 000 dollar, men mislyktes.

