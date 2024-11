En cruiseskipsreise vil la amerikanske innbyggere hoppe over Donald Trumps andre periode

HQ

Det amerikanske valget var en stor seier for noen, et knusende tap for andre. Frykten har blitt ganske utbredt etter at Donald Trump ble gjeninnsatt som president, men hvis du vil stikke hodet i sanden, eller rettere sagt, dyppe hodet under vann, har cruiseskipsoperatøren Villa Vie Residences en reise for deg.

Som det fremgår av en pressemelding, vil reisen gi deg muligheten til å hoppe over de fire årene Donald Trump sitter ved makten. "En perfekt jordomseiling er forskjellig for hver beboer, ettersom vi plukker opp nye eventyrere underveis i hver havn", sier Mikael Petterson, administrerende direktør i selskapet.

For en enslig person med egen lugar betaler du 260 000 dollar for hele fire år, mens et par må betale 160 000 dollar per person. Mat, øl og vin er inkludert, og du har selvfølgelig bolig på båten.

Det er absolutt en måte å se verden på, men det er ikke noe for den gjennomsnittlige amerikaner som ikke er fornøyd med Donald Trumps tilbakekomst til makten.

