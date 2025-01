En cybertruck eksploderte utenfor et Trump-hotell i Las Vegas.

HQ

Onsdag morgen, kl. 08.40 lokal tid i Las Vegas, eksploderte en cybertruck utenfor Trump International Hotel på Las Vegas Boulevard. Sjåføren av lastebilen ble drept i eksplosjonen, og ytterligere syv personer ble skadet.

Ifølge The Independent har lokale medier opplyst at den hovedmistenkte er den tidligere militærveteranen Matthew Livelsberger. 37-åringen skal ha omkommet i eksplosjonen, men myndighetene har ennå ikke identifisert liket.

Det antas at den mistenkte leide Tesla Cybertruck via et bildelingsselskap, og det har også kommet frem at den mistenkte tjenestegjorde på samme militærbase som Shamsud Din Jabbar, mannen som kjørte en lastebil inn i en folkemengde på en nyttårsfest noen timer tidligere, og drepte femten mennesker.

I hendelsen i Las Vegas er det heldigvis meldt om mindre skader på dem som på noen måte ble rammet av eksplosjonen. Flere detaljer vil sannsynligvis komme etter hvert som disse uheldige hendelsene etterforskes videre.