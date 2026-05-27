En dekkoperasjon i forbindelse med forrige ukes ulykke ved kullgruven Liushenyu i Kina, der 82 mennesker omkom, er blitt avslørt

Den 23. mai inntraff en gasseksplosjon i kullgruven Liushenyu i Qinyuan County i Shanxi-provinsen i Kina. Ulykken kostet 82 gruvearbeidere livet og skadet ytterligere 130, noe som gjør den til den verste ulykken i sitt slag i landet de siste 15 årene. Nå har det imidlertid blitt avslørt at ulykken avslørte et korrupsjonsopplegg på høyt nivå i gruveselskapet Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, hvis ledere er blitt arrestert, ifølge rapporter fra Reuters.

Selskapet skal ha hatt to separate sett med planer og overvåkingssystemer. Det ene settet tilsvarte den faktiske driften, mens det andre ble brukt til å administrere offisielle inspeksjoner, og noen gruveområder falt utenfor myndighetskontrollen. Det har også vist seg at det var alvorlige uregelmessigheter i rekrutteringen av personale til gruven, som dessuten ikke var utstyrt med det deteksjons- eller sikkerhetsutstyret som var nødvendig for oppgaven. I tillegg finnes det skjulte tunneler der malmen ble utvunnet på en usikker og ulovlig måte.

Denne ekstra malmen gjenspeiles ikke i selskapets utvinningsrapporter, ettersom det bevisst har installert falske dører for å skjule de ulovlige tunnelene. Da eksplosjonen inntraff forrige fredag, var det ifølge det offisielle registeret bare 124 arbeidere i gruven, men ifølge opptak som ble vist på mandag av den statlige kringkasteren CCTV, var det totalt 247 arbeidere på det tidspunktet, noe som tyder på at 123 ikke var registrert og jobbet i tunneler utenfor det offisielle omfanget. Mangelen på nøyaktige kart og informasjon om hvor gruvearbeiderne befinner seg har vanskeliggjort redningsarbeidet, og letingen etter de savnede fortsetter.