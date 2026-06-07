En demo av Spellsided er nå tilgjengelig på PC

Under PC Gaming Show var utvikleren Mass Transfer til stede for å dele en kort oppdatering om det kommende strategiske trolldoms-RPG-puslespillet Spellsided.

Mens vi fremdeles venter på nyheter om de faste lanseringsplanene for prosjektet, utover at Spellsided debuterer på PC en gang i 2027, har det siste blikket på spillet bekreftet at Spellsided nå har en demo som fans kan sjekke ut på Steam.

Denne demoen gir en tidlig smak av voxel-fantasyverdenen og den stop-motion-animerte kunsten, samt kampmekanismene som ser spillerne bruke de seks ansiktene til den magiske die-hovedpersonen til å kaste alle slags unike staver.

Sjekk ut demoen i dag, og ikke glem å se den nye traileren for Spellsided nedenfor også.