En demo for Arcane Eats ble nettopp sluppet under Wholesome Snack Showcase

Som en del av Wholesome Snack Showcase, som setter søkelyset på tonnevis av lovende indiespill, ble det nettopp avslørt at utvikleren Wonderbelly Games' Arcane Eats nå har en egen demo som du kan spille fra og med nå.

I forkant av at roguelike-dekkbyggeren lanseres i sin helhet i 2026, kan du nå få en sniktitt på spillet for å oppleve det kulinariske håndverket som er tilgjengelig og utfordringen med å være en dyktig kokk i en fantasiverden som forsøker å lage en meny som passer til alle slags unike kunder.

Gå til Steam nå for å laste ned denne demoen, og for mer fra Arcane Eats, ikke glem å lese vår dedikerte og lovende forhåndsvisning fra Gamescom 2025.