En demo for Kusan: City of Wolves har nettopp kommet på PC, PS5 og Xbox Series X/S

Leter du etter litt intens toppstyrt action å sette tennene i? I så fall bør du sjekke ut Kusan: City of Wolves, et fartsfylt og spennende skytespill som ser ut til å kombinere tight skytespill med slående kombinasjoner.

Spillet skal lanseres en gang senere i år på en ubestemt dato, og kommer til PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch, og med dette planlagt i månedene fremover, har utgiveren PQube og utvikleren CircleFromDot nå avslørt at en demo for spillet er tilgjengelig for å spille i skrivende stund, på alle plattformer bortsett fra Switch, som vil få demoen på et senere tidspunkt.

Demoen, som du kan få en smakebit av i den nye traileren nedenfor, blir sett på som en "fokusert del" av det større spillet, der spillerne vil kunne knuse miljøet i stykker, samle bolter, skaffe seg oppgraderinger og ellers skyte ned og skjære gjennom fiender i neonopplyste nivåer.

Husk å sjekke ut demoen nå, og følg med for mer informasjon om lanseringsdatoen for spillet.