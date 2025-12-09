En demo for Mirage: Miracle Quest er nå tilgjengelig

Wholesome Snack Showcase har hatt noen godbiter å dele med fansen når det gjelder shadow drops, og på denne fronten har vi enda flere nyheter å dele.

HQ

Utvikleren Toe Bean Club dukket opp for å avsløre at det kommende RPG-eventyret Mirage: Miracle Quest, som til slutt vil lanseres på PC og kanskje til og med konsoller nedover linjen, nå har en dedikert demo som du kan laste ned og oppleve selv ved å strømme til Steam.

Jepp, du kan hoppe inn og få en tidlig smak av spillet for å bestemme om det skal legges til på ønskelisten din. Når det gjelder hva demoen tilbyr, blir vi fortalt at den inkluderer åpningskapittelet i spillet, der vi tjener som frilans eksorsist og må overvinne noen innledende prøvelser i den nydelige håndmalte verdenen.

Kommer du til å sjekke ut Mirage: Miracle Quest?