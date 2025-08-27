En desperat bønn fra sønnen til Natalia Nagovitsyna: Klatreren som satt fast på 7000 meters høyde med brukket ben og ble forlatt av redningsmannskapene

HQ

En desperat bønn fra sønnen til Natalia Nagovitsyna. Mikhail Nagovitsyn har sendt ut en offentlig oppfordring til russiske og kirgisiske myndigheter om å gjenoppta redningsaksjonene på Victory Peak, der moren hans fortsatt er fanget etter å ha pådratt seg en beinskade under nedstigningen.

Til tross for flere dristige forsøk har hardt vær og ekstreme forhold tvunget redningsmannskapene til å avbryte operasjonen midlertidig, og moren er etterlatt i en prekær situasjon på over 7000 meters høyde, der en av hennes følgesvenner tragisk omkom under forsøket.

De andre kameratene ble evakuert i god behold, og familien hennes insisterer på at hun fortsatt er i live, og har delt dronebilder som viser henne signalisere fra teltet sitt. Myndighetene advarer om at tiden for en trygg redning nærmer seg slutten, og at operasjonene sannsynligvis vil bli innstilt frem til neste klatresesong.

Vi har oversatt appellen fra russisk (via global_bishkek) :



Sønnen til fjellklatreren Nagovitsyna, som ble strandet med en beinskade på Victory Peak i de kirgisiske fjellene, har appellert til statsadvokaten i Den russiske føderasjon, sjefen for det russiske utenriksdepartementet og den russiske ambassadøren i Kirgisistan og bedt dem om å redde moren hans.



"Min mor er en erfaren klatrer, hun har en annenklasses idrettstittel i fjellklatring, og hun er ved god helse og i utmerket fysisk form. På videoen jeg har mottatt, ser man tydelig at hun syv dager etter at hun mistet kontakten, aktivt vifter med hånden, full av styrke (i den publiserte videoen kan man faktisk se Nagovitsyna vifte med hånden fra teltet). Jeg er overbevist om at moren min fortsatt er i live."



Ifølge prognosene vil de gunstige værforholdene vare bare de neste to dagene. Etter dette kan det bli umulig å gjennomføre en redningsaksjon.



Jeg ber om hjelp til å organisere videoopptak av området rundt Victory Peak ved hjelp av droner for å bekrefte at hun er i live. I tilfelle dette bekreftes, vennligst organiser en redningsaksjon", skrev Mikhail Nagovitsyn på sine sosiale medier.



Det bør huskes at det i går (25. august) var spådd en klar dag på Victory Peak, og et privat selskap hadde planlagt å skyte opp en drone for å avgjøre om klatreren var i live. Deretter skulle en italiensk pilot forsøke å fly helikopter for å nå henne. Av ukjente årsaker måtte redningsaksjonen imidlertid avbrytes - dette ble rapportert på siden til mannen som skulle sende dronen til Natalia.



For øyeblikket gir verken de lokale nødetatene eller det private selskapet positive prognoser om Nagovitsynas redning. Det antas at det først vil være mulig å komme tilbake til henne neste år, når klatresesongen på Victory Peak åpner igjen.



Victory Peak regnes som et av de farligste fjellene i verden. Hardt vær og en høyde på syv og et halvt tusen meter gjør hver time tilbrakt der livstruende. På Pobeda er sannsynligheten for at klatrere omkommer angivelig rundt 25 %.



Nagovitsyna er en svært erfaren fjellklatrer som allerede har bestiget flere andre sjutusenmetere. Hun var nær ved å få tittelen "Snøleopard", som hun fikk for å ha besteget alle de fem toppene over 7000 meter i det tidligere Sovjetunionen.

