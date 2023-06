En direkte oppfølger til The Thing kan være på trappene

Originalversjonen av The Thing fra 1982 er en av tidenes mest ikoniske skrekkfilmer. Den følger en gruppe forskere i Antarktis som støter på et utenomjordisk vesen som kan ta form som mennesker.

Nå kan en direkte oppfølger være på vei, ifølge John Carpenter. I en spørretime gjengitt av Creepy Catalogue ble Carpenter spurt om Childs, spilt av Keith David, faktisk var The Thing på slutten av filmen. Da Carpenter ble presset til å svare, ville han ikke si noe sikkert, men han ga oss noe mer interessant.

"Jeg har taushetsplikt, ok, for det kan komme, jeg vet ikke om det kommer, det kan komme en Thing 2", sa han.

Det kom en oppfølger til The Thing i 2011, men den ble en flopp og fikk i beste fall blandede kritikker. Det hadde likevel vært interessant å se The Thing på kino igjen, men den må gjøres riktig for å unngå å bli nok en flopp. På den annen side fikk originalen først virkelig suksess etter at den ble vist på kino, så det er alltid en sjanse for at vi kan få en ny kultklassiker.