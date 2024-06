En dobbel dose SteamWorld og EAs nyeste fotball kommer til Game Pass

HQ

Tradisjonen tro har Microsoft alltid en ny serie med spill som kommer til abonnementstjenesten Game Pass i begynnelsen og midten av hver måned. Og nå som vi er i midten av juni, har de pisket opp en ny batch og sier "legg disse til sommerplanene dine", inkludert to virkelig gode SteamWorld-titler og EAs siste fotballspill, noe som er passende med tanke på europamesterskapet.

Her er hva du kan se frem til og når :



Still Wakes the Deep (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - I dag



My Time at Sandrock (Cloud, konsoll og PC) - 19. juni



Keplerth (PC) - 20. juni



EA Sports FC 24 (nettsky, konsoll og PC) EA Play - 25. juni



SteamWorld Dig (nettsky og konsoll) - 26. juni



SteamWorld Dig 2 (konsoll og PC) - 26. juni



Robin Hood - Sherwood Builders (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 27. juni



Som vanlig får du også andre fordeler og bonuser, som du kan lese mer om på Xbox Wire (inkludert ekstra innhold for Monster Hunter Now).

Dessverre blir også fem titler fjernet fra Game Pass i juni. Hvis du vil spille noen av disse, må du sørge for å gjøre det før 30. juni. Det er imidlertid opptil 20% avslag på dem med Game Pass-abonnementet ditt frem til da, hvis du vil beholde en eller flere :