En død, mange fryktes fanget etter kollaps av en massiv søppelfylling på Filippinene

En ruvende haug med søppel kollapset på en søppelfylling i den sentralfilippinske byen Cebu. En 22 år gammel kvinne omkom, og mer enn 30 personer er savnet, opplyser myndighetene, mens redningsmannskaper kjemper for å finne overlevende under ruinene.

Minst 12 skadde renovasjonsarbeidere ble trukket ut av ruinene på Binaliw-deponiet og fraktet til sykehus, mens frykten vokste for flere titalls andre som antas å ha jobbet på stedet da kollapsen skjedde. Myndighetene advarte om at redningsarbeidet ble vanskeliggjort av ustabil grunn og risikoen for ytterligere ras.

Mer enn 300 personer fra offentlige etater og frivillige grupper har blitt satt inn i arbeidet, støttet av gravemaskiner, ambulanser og brannbiler. Cebus ordfører Nestor Archival sier at de går frem med ekstrem forsiktighet, og påpeker at det å fjerne rasmasser fra toppen kan forverre forholdene under og sette alle som fortsatt er fanget i fare.

Lokale tjenestemenn sa at årsaken til kollapsen fortsatt var under etterforskning, men pekte på langvarige problemer med avfallshåndtering. Byrådsmedlem Joel Garganera i Cebu City beskrev stedet som en åpen søppelfylling i stedet for et sanitært deponi, og hevdet at operatører hadde skåret i avfallshaugen og stablet søppel i nye hauger, noe som svekket strukturen.