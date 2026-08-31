Én død og 15 savnede etter plutselige flom ved Grand Canyon i Colorado

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Flere kraftige stormer rammet USA sist helg, og Grand Canyon ved Colorado-elven i Arizona ble rammet av store flomkatastrofer som har kostet minst én person livet, mens rundt 15 personer fortsatt er savnet eller ikke er funnet. Liket av en 46 år gammel mann ble funnet søndag kveld i nærheten av Crystal Rapids langs Colorado-elven, slik det amerikanske nasjonalparkvesenet (NPS) opplyste søndag.

62 personer måtte reddes fra bunnen av kløften med helikopter etter flom lørdag i Bright Angel Creek.

Flomene ødela de fleste gangbroene og skadet også rørledningene, noe som begrenset vannforsyningen til hoteller og hytter i en av de mest besøkte nasjonalparkene i USA (4,3 millioner besøk i 2025). Tilgangen til parken er stengt inntil videre, og det er fare for ytterligere kraftig regn og tordenvær.

Også forrige helg fryktes det at to personer har omkommet på grunn av flom i San Antonio i Texas, som etterlot mer enn 200 000 mennesker uten strøm.