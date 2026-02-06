En død og tre skadde etter at buss kjører på fotgjengere i Dublin sentrum

HQ

En person har omkommet og tre andre er skadet etter at en dobbeltdekkerbuss kjørte på fotgjengere i Dublin sentrum ved lunsjtider torsdag. Irlands justisminister bekreftet dødsfallet overfor parlamentet, og sa at de skadde ble kjørt til sykehus for behandling. Hendelsen blir behandlet som en trafikkulykke.

Rett etter kl. 12.30 ble nødetatene tilkalt til krysset mellom Talbot Street og Marlborough Street, i nærheten av gågateområdet North Earl Street. Bilder fra åstedet viste en politiavsperring og et kriminalteknisk telt, og frontruten på Bus Éireann ble knust etter sammenstøtet. En privat ambulanse og flere utrykningsenheter var på stedet.

Bus Éireann bekreftet at en av deres busser var involvert, men sa at den ikke var i drift på det aktuelle tidspunktet. Luas Green Line ble innstilt mellom Parnell Street og St Stephen's Green, mens myndighetene oppfordret publikum til å unngå området mens etterforskningen fortsatte...