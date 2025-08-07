En dødelig sopp er blant oss i Cold Storage sin teaser-trailer

Som vi lærte av The Last of Us, kan sopp faktisk ikke være morsomt i det hele tatt. Cold Storage, en ny film fra manusforfatteren bak Jurassic Park, Spider-Man og Mission: Impossible, samt produsenten av Zombieland, tar også for seg en sopp som prøver å ta livet av verden.

I stedet for å lage sporespredte zombier, får soppen i Cold Storage folks hoder til å eksplodere og sprer seg vilt over hele verden. Joe Keery og Georgina Campbell fra Barbarian slår seg sammen med Neeson når denne pandemien begynner, i håp om å redde menneskeheten i et helvetes nattskift.

Cold Storage kommer på kino i 2026, og prøver å ta oss bort fra alle de alvorlige apokalypsene i 28 Years Later og The Last of Us ved å i stedet gi oss en popcornspennende spenningstur. Sjekk ut traileren nedenfor: