En dødssyk fan får spille GTA 6 tidlig

Millioner av spillere over hele verden ble utrolig skuffet da Rockstar bekreftet at Grand Theft Auto VI hadde blitt forsinket til 19. november, men det er faktisk ikke noe stort problem for 99,9999 prosent av oss å vente noen måneder ekstra. Det betyr bare at vi får et bedre, mer polert spill. Ikke alle har det privilegiet å ha tid, men det er derfor ting som dette er hjertevarmende.

Sent i fjor skrev Ubisoft Torontos Anthony Armstrong en melding på LinkedIn der han spurte om noen i Rockstar kunne hjelpe et dødssykt familiemedlem med å spille GTA VI tidlig, fordi de hadde fått beskjed om at han kanskje hadde gått bort før vi når november:

"Til noen av mine forbindelser hos Rockstar Games og Rockstar Toronto, eller noen andre som kan være i stand til å hjelpe. Et medlem av familien min som har kjempet mot kreft i årevis, fikk nylig de verst tenkelige nyhetene, han fikk 6-12 måneder igjen å leve.

Grunnen til at jeg tar kontakt er at de er en stor GTA-fan, og med de siste oppdateringene er det ikke sikkert at han lever lenge nok til å få se GTA6 lanseres, i beste fall forlater han oss samme måned som det lanseres. Han bor for øyeblikket bare et steinkast fra Oakville-studioet, så det er mitt håp at en av dere kanskje kan sette opp en eksklusiv spilltest, slik at han kan få en sjanse til å oppleve spillet før han går bort.

Jeg forstår absolutt behovet for hemmelighold på dette punktet i utviklingen, så i det minste er det sannsynligvis nødvendig med en NDA. Hvis noen kan sende meg en privat m[e]ssage om dette eller oppgi en kontaktperson som kan peke oss i riktig retning, så vær så snill å gjøre det".

GTA Countdown er i gang. X rakk å ta et skjermbilde av innlegget før det ble slettet.

Armstrong fortsatte å oppdatere innlegget med noen ganske positive nyheter før han ga oss den beste da han skrev at de hadde fått fantastiske nyheter fra Take-Two og Rockstar. Dette betyr helt sikkert at den dødssyke personen vil kunne spille GTA VI i nær fremtid.

Historien stopper imidlertid ikke der, ettersom Rockstar er kjent for sitt hemmelighold. Spesielt etter å allerede ha sett noen virkelig store lekkasjer om GTA VI. Det virker som om de ikke ville at folk skulle vite at noen vil kunne spille spillet tidlig, ettersom Armstrong har slettet sitt opprinnelige innlegg og nå skrevet en melding der han ber folk om ikke å kontakte ham om denne situasjonen og innlegget, samtidig som han også takker alle for hyggelige meldinger og støtte.

Hvorfor skulle Take-Two og kanskje Rockstar be Armstrong om å slette innlegget sitt? Frykter de at mange andre vil fake sykdom og tigge om å få spille GTA VI tidlig? Er familien redd for at noen gale spillere vil spore dem opp for å lære detaljer om det ekstremt etterlengtede spillet? Det er ganske mange grunner, men det er verdt å huske at Rockstar ikke hadde noe problem med å bekrefte at en annen dødssyk fan fikk spille Red Dead Redemption 2 tidlig tilbake i 2018, og at Take-Two-datterselskapet 2K Games gjorde noe veldig likt med Borderlands 4... Uansett. Jeg er veldig glad for å høre når utgivere og utviklere lar ting som dette skje når de vanligvis har mer forseglede dører enn Area 51.