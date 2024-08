En dokumentarfilm om Hayao Miyazaki har snart premiere

En lang dokumentarfilm som utforsker den legendariske filmskaperen Hayao Miyazaki vil snart få sin debut på årets filmfestival i Venezia.

Dokumentaren, som har fått tittelen Miyazaki, Spirit of Nature, er regissert av Léo Favier og tar for seg Miyazakis legendariske animasjonsfilmer, fra noen av hans første som Nausicaä of the Valley of the Wind, til fanfavoritter som My Neighbour Totoro, og nye tilskudd som The Boy and the Heron. Du kan se traileren for avsløringen her :

Det er ingen hemmelighet at Studio Ghibli er en grubler av ypperste klasse, særlig når det gjelder forholdet mellom menneskeheten og naturen, og det er denne økologiske vinklingen som står i fokus i dokumentaren.

Filmens offisielle synopsis lyder "Gjennom ikoniske figurer som Totoro og Prinsesse Mononoke gjenspeiler Miyazakis filmer hans dype bekymringer om verden, ofte selvbiografiske og som et ekko av det 20. århundrets omveltninger.

"Miyazaki, Spirit of Nature, beriket med eksepsjonelle filmutdrag og innsikt [fra dem som har vært en del av og eksperter som har studert Miyazakis arbeid], avslører Miyazakis dyptgripende økologiske arbeid som stiller spørsmål ved vårt forhold til naturen og levende vesener."

Filmens regissør, Léo Favier, sa om dokumentarfilmen: "Jeg ønsker på den ene siden å fortelle hans livshistorie. Filmen er som en stor reise gjennom det tjuende århundre, der animasjonens magi fremstår som en intim måte å motvirke virkeligheten på.

"Ved hjelp av biologer, filosofer og antropologer ønsker jeg å reflektere over dette verket, som gir en så levende gjenklang i vår verden, som står overfor klimakrise, kollaps i det biologiske mangfoldet og kriger - en kontekst som tvinger oss til å stille spørsmål ved vårt forhold til levende vesener som menneskehet."

Ettersom den for tiden går sin runde på festivalene, vil det sannsynligvis ta en stund før dokumentaren er tilgjengelig for allmennheten, men fans av Miyazaki og Ghibli vil utvilsomt glede seg til den kommer ut, og de er ikke fremmed for å være tålmodige.