En dokumentarfilm om Healthcare CEO-morderen er allerede under arbeid

HQ

Historien om Luigi Mangione, mannen som drepte UnitedHealthcare-sjef Brian Thompson, kommer til å få sin egen dokumentarfilm. Anonymous Content og Alex Gibneys Jigsaw Productions går sammen om å lage en film om skyteepisoden som fant sted den 4. desember.

Mangione klarte å unnslippe politiet i et par dager før han ble pågrepet på en McDonald's-restaurant. Siden den gang har drapsmannen blitt lagt ut over hele internett, og mange har sympatisert med frustrasjonene som førte til at han drepte Thompson.

Med en splittelse i USA om helsevesenets fremtid, vil dokumentarfilmen forsøke å belyse hvor mye lidelse bransjen kan forårsake, og hvordan den kan få noen til å gjøre noe så ekstremt.

Alex Gibney vant en Oscar for dokumentarfilmen Taxi to the Dark Side i 2008. For tiden jobber han med en dokumentar om Elon Musk, samt en film om Salman Rushdie. Det kan derfor ta tid før vi får se Luigi Mangione-filmen.

Dette er en annonse:

Takk, Variety.