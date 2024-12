En domstol i Barcelona avviser Barças forespørsel om å signere Dani Olmo, LaLiga ville ikke tillate ham å spille

HQ

Dani Olmo, FC Barcelonas eneste signering i fjor sommer, ble kjøpt fra RB Leipzig for 47 millioner euro, men på grunn av økonomiske begrensninger (lønnstaket, proporsjonalt med inntekter og utgifter hvert år), hadde ikke Barcelona lovlig lov til å registrere ham, og dermed legge ham til i troppen. Han spilte ikke de tre første kampene, og kom først inn etter at den danske forsvarsspilleren Andreas Christensen ble langtidsskadet, slik at 80 % av lønnen hans ble overført til Olmos kontrakt.

Selv om Barcelona planlegger å ha Olmo i Barcelona i seks sesonger, varer den nåværende kontrakten hans bare til 31. desember 2024 på grunn av måten han ble registrert på. LaLiga avslo Barças forespørsel om å registrere Olmo frem til 30. juni 2025 som et forebyggende tiltak. Barcelona anket, men en handelsdomstol i Barcelona har nettopp avvist og vil ikke tillate at Dani Olmo signerer for Barcelona etter 31. desember.

"Formålet med å godkjenne overskridelsen er at et langtidsfravær ikke skal undergrave lagets konkurranseevne, ikke at et langtidsfravær skal gjøre det mulig å registrere spillere med lønninger som overskrider grensen, noe som er det FC Barcelona sikter mot", heter det i dommerens kjennelse.

Nå har FC Barcelona hovedsakelig ett valg hvis de ønsker å beholde Olmo neste år: at klubbens president Joan Laporta betaler en garanti (noe han gjorde i fjor med signeringen av João Félix og João Cancelo), noe som vil øke Barcelonas inntekter og dermed heve lønnstaket.

Hvis de ikke gjør det, vil Dani Olmo ikke få lov til å spille i LaLiga neste år, og han vil kunne signere med andre klubber gratis, uten noen utkjøpsklausul til Barça.