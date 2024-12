En "Easy Mode" for The First Berserker: Khazan er i testfasen

HQ

Det er svært sjelden at soulslikes tilbyr vanskelighetsgrader, da spillene i seg selv er utfordrende og vanskelige. Mange av oss drømmer i det stille om en lett modus i Dark Souls eller Lies of P, men det kommer ikke til å skje.

Neople, som utgir The First Berserker: Khazan, i slutten av mars neste år, har også hele tiden hevdet at det ikke ville være noen vanskelighetsgrader i deres kommende actionrollespill, men det kan ha endret seg.

Neople har imidlertid nå fortalt GamingBolt at de, etter tilbakemeldinger fra spillere, ser på muligheten for en "Easy Mode" eller kanskje en "Story Mode" - i det minste en slags lavere vanskelighetsgrad enn opprinnelig planlagt. Det er langt fra sikkert at dette vil skje, og om det i så fall vil være klart til utgivelsen av spillet i slutten av mars neste år.

"Selv om vi opprinnelig uttalte at det ikke er noen planer om vanskelighetsalternativer, tester vi nå en modus med lavere vanskelighetsgrad i teamet. Vårt primære mål var at spillerne skulle engasjere seg fullt ut i karakteren og sympatisere med hans vanskelige omstendigheter, men det kom forespørsler om vanskelighetsgrader." - Neople

Neople sier også at de tester og prøver ut forskjellige alternativer og planlegger mer intern testing før en eventuell implementering i spillet.

Du kan prøve The First Berserker selv: Khazan den 16. januar, da det kommer en gratis demo, og det fullstendige spillet kommer til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC den 27. mars 2025.