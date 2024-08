En eks-soldat tar opp kampen mot en korrupt by i den kommende Rebel Ridge

Netflix har presentert en titt på en kommende film som snart vil debutere på streameren. Kjent som Rebel Ridge, dette er en action-thrillerfilm som dreier seg om en eks-marine når han får i oppgave å rykke opp og oppløse korrupsjonen som plager en liten by i Amerika.

Mer spesifikt heter det i filmens synopsis: "En tidligere marinesoldat kjemper seg gjennom et nett av småbykorrupsjon når et forsøk på å stille kausjon for fetteren hans eskalerer til en voldelig konfrontasjon med den lokale politisjefen. Han startet ikke denne kampen, men han vil fullføre den."

Rebel Ridge kommer på Netflix 6. september, og du kan se en trailer for filmen nedenfor.