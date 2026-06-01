En eksplosjon på en rakettdrivstofffabrikk i Sør-Korea har ført til at fem personer er døde og to er skadet.

En eksplosjon ved Hanwha Aerospace' drivstofffabrikk i Daejeon i Sør-Korea har ført til at fem personer er omkommet og to andre er alvorlig skadet. Årsaken til den voldsomme eksplosjonen og den påfølgende brannen på anlegget er fortsatt ukjent, men ifølge en Hanwha-tjenestemann som talte på et selskapsmøte (via Reuters), ser det ut til at eksplosjonen skjedde mens det ble brukt vann til å rense eksplosivt materiale fra verktøyene som brukes til å produsere rakettdrivstoff.

På grunn av selskapets virksomhet, som omfatter produksjon av rakettdrivstoff, vanskeliggjøres brannslukkingsarbeidet og søket etter flere potensielle ofre, ettersom planene for anlegget er beskyttet i henhold til den nasjonale sikkerhetsloven, ettersom Hanwha Aerospace er en underleverandør til forsvars- og romfartsdepartementet.

Landets president, Lee Jae Myung, har bedt om at alle tilgjengelige ressurser mobiliseres for å håndtere ulykken, og at det gjennomføres en etterforskning, noe selskapets direktør, Son Jae-il, støttet fullt ut, samtidig som han sendte sine kondolanser til de pårørende. Ifølge en tjenestemann i helsedepartementet "har myndighetene ennå ikke identifisert ofrene fordi kroppene deres var svært skadet".