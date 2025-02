En ekte Wild Robot var på BAFTA-utdelingen

HQ

BAFTA-utdelingen gikk av stabelen i går kveld, og selv om de kanskje ikke har like mange øyne på seg som Oscar-utdelingen, er de en seremoni med stor prestisje for oss briter. I forkant av prisutdelingen fikk deltakerne øye på en Roz i naturlig størrelse fra The Wild Robot.

Roz nikker og nikker, med lysende øyne, og ser ganske naturtro ut på arrangementet. Vel, så naturtro som en robot kan se ut. Selv om Roz var til stede i går kveld, fikk hun ikke prisen for beste animasjonsfilm, som i stedet gikk til Wallace & Gromit: Hevn over de fleste fugler.

Vel, det er jo alltid Oscar-utdelingen, der vi håper å se Roz igjen. Hun kommer snart tilbake på skjermen i The Wild Robot oppfølgeren, som DreamWorks jobber med for tiden.

