En Elon Musk-biografi er under utvikling

Det var bare et tidsspørsmål før verdens rikeste mann fikk sin helt egen film. Variety har bekreftet at en biografisk film om Elon Musk er under utvikling hos A24, og at den skal være basert på Walter Isaacsons ferske biografi. Den skal også regisseres av Darren Aronofsky (Requiem For A Dream, The Whale).

Varietys kilder har fortalt at konkurransen var hard fra studioer og filmskapere, men at A24 klarte å vinne budrunden.

Etter at nyheten ble offentliggjort, bekreftet Musk den i et innlegg på X ved å skrive "Glad for at Darren gjør det. Han er en av de beste."