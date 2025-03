En enorm mutantgnager terroriserer campinggjester i Big Freaking Rat

Det er ikke akkurat en knallfilm eller en sterk kandidat til prisen for beste film, men hvis du har vært på utkikk etter en tåpelig monsterfilm med en seriøs B-filmfølelse, har vi akkurat det du trenger. Lionsgate har presentert en ny trailer for den kommende Big Freaking Rat, som er et prosjekt med et ganske bokstavelig navn som dreier seg om en mutert gnager som terroriserer campinggjester på en sommerleirplass.

Filmen har en rekke mindre kjente stjerner, inkludert Scott C. Roe, David Sheridan, Caleb Thomas, Cece Kelly, Vincent M. Ward, Felissa Rose og Kelly Lynn Reite, og snart vil du kunne se den fra ditt eget hjem. Lionsgate har kunngjort at filmen kommer til on-demand og digitale tjenester i slutten av neste måned, nærmere bestemt 29. april.

Med det i tankene, vil du ikke gå glipp av denne kommende filmen, som du kan se traileren nedenfor og det offisielle sammendraget, hvis du ikke allerede kan sette sammen hva dette vil handle om ...

"Opplev en hårete skrekkfortelling med en komisk vri. Ranger Brody tror at det å passe på tenåringsniesen og nevøen hans vil bli sommerens største utfordring, helt til den splitter nye campingplassen hans blir forvandlet til et skrekkvelde av en enorm mutantrotte. Mange år med dumping av giftig avfall har skapt en monstrøs gnager med smak for blod, og nå er det opp til en motvillig gjeng med krigere å utrydde udyret."