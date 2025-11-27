En ensom bevæpnet mann angriper nasjonalgarden i nærheten av Det hvite hus på kvelden før Thanksgiving

HQ

To soldater fra Nasjonalgarden ble skutt onsdag bare 500 meter fra Det hvite hus etter at en ensom gjerningsmann åpnet ild nær Farragut Square, noe som fikk turister og kontorarbeidere til å søke dekning på kvelden før Thanksgiving.

Politiet identifiserte den mistenkte som Rahmanullah Lakanwal, en 29 år gammel afghansk statsborger som kom til USA i 2021. Ifølge politiet nærmet han seg troppene som sto utenfor metrostasjonen Farragut West, åpnet ild og knuste et busskur i nærheten, før andre gardister grep inn og overmannet ham.

Begge soldatene ble skutt i hodet, ifølge tjenestemenn sitert av NBC News. Et stort sikkerhetspådrag fulgte, og Det hvite hus ble kortvarig satt i "rød tilstand", og Reagan National Airport stanset flyvninger på grunn av bekymring for en mer omfattende trussel.

Myndighetene sa at FBI etterforsker skytingen som en mulig terrorhandling. President Donald Trump beordret 500 ekstra soldater fra nasjonalgarden til Washington mens myndighetene fortsatte å lete etter et motiv.