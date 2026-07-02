En «episk ny versjon» av * Les Misérables * har premiere på kino i oktober

Historien om «Les Misérables» er ganske kjent, ettersom den ganske brutale franske fortellingen har blitt tilpasset og gjenfortalt på en rekke måter gjennom årene, ikke minst i 2012 da filmen med Hugh Jackman, Anne Hathaway og Russell Crowe i hovedrollene kom på kino.

Vi tar opp Les Misérables igjen fordi StudioCanal snart skal ha premiere på sin egen versjon av den ikoniske fortellingen. Dette er en helfransk produksjon som får premiere på franske kinoer i oktober, før den senere får internasjonal premiere.

Den regnes som en «episk ny versjon» på Les Misérables-historien, og den er regissert av Fred Cavayé, med en rollebesetning bestående av Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb og Louis Peres.

Når det gjelder handlingsbeskrivelsen, får vi vite følgende: «Etter å ha sonet 19 år i fengsel for å ha stjålet et brød, kommer Jean Valjean ut som en herdet mann. Han søker forsoning ved å skape seg et nytt liv som en respektert person med en ny identitet. Han lover Fantine, en døende fabrikkarbeider, å redde og beskytte datteren hennes, Cosette, som blir utnyttet og mishandlet av den svikefulle Thénardier-familien. Mens Valjean oppdrar Cosette som sin egen, blir han ubarmhjertig forfulgt av inspektør Javert. Midt i den sosiale uroen som ryster Frankrike, flettes skjebnene til Valjean, Cosette, hennes elsker Marius og Javert sammen i et turbulent, revolusjonært Paris. Gjennom kamp, oppofrelser og en dyp lengsel etter rettferdighet streber Valjean etter å fullføre sin forløsningsreise og gi Cosette en fremtid preget av kjærlighet og frihet.»

«Les Misérables» har premiere 14. oktober, og du kan se teasertraileren nedenfor.