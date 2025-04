En ettersøkt kylling krysser av mål i en Hitman II-parodi med Wallace og Gromit-tema

HQ

Hva skjedde med Feathers McGraw etter at komplottet hans ble forpurret på slutten av Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl? Dette er et spørsmål vi trodde vi måtte vente i årevis på at Aardman skulle svare på, men heldigvis vil dette ikke være tilfelle. Vi vet nå at Feathers bytter ut småkriminalitet i Lancashire med en World of Assassination.

Det stemmer, Feathers har blitt sett som vikar for Agent 47, i den siste Hitman II -videoen. Nei, dette er på ingen måte offisielt, det er rett og slett en tåpelig og morsom parodi fra den talentfulle YouTube-skaperen AdventuresOfSly, som har sendt Storbritannias mest ettersøkte kylling på oppdrag i Paris, Mumbai, Vermont og Miami for en liste over kontrakter som viser hans fortreffelighet og dyktighet i å leve et liv med høy innsats og kriminalitet.

Du kan se den utrolige parodivideoen nedenfor for å se hvordan den ikoniske pingvinen takler oppdragene han har fått i oppdrag å utføre.